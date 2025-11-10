Госдума выступила против создания брачного агентства для участников СВО

Глава комитета Госдумы по защите семьи и детства Нина Останина выразила несогласие с инициативой создания брачного агентства для участников специальной военной операции. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем».

Она назвала идею агентства слишком искусственной. По ее словам, нельзя вмешиваться в личную жизнь бойцов и формировать семьи «по списку» или через алгоритмы, поскольку это не учитывает духовную совместимость людей. Вместо этого она предложила создавать площадки по интересам, где молодые люди могли бы знакомиться и общаться, а девушки — развивать культуру уважительного отношения к участникам СВО. Останина подчеркнула, что такой подход эффективнее, чем коммерческие брачные агентства.

Соответствующий проект предложила на форуме «Патриоты Урала» руководитель АНО «Комитет семей воинов Отечества» Юлия Белехова, которая считает, что первый психолог для возвращающихся с боевых действий — это их жена и семья.

По мнению Белеховой, инициатива направлена на повышение эффективности реабилитации ветеранов, особенно тех, у кого нет семьи, и может помочь им в адаптации после службы. Она подчеркнула, что поддержка близких помогает ветеранам социализироваться и трудоустроиться.

На предложение Белеховой о брачном агентстве отреагировали и региональные представители. Полпред УрФО Артем Жога назвал тему сложной и попросил разработать проект «Патриоты Урала», а губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов предложил изменить название организации на «Патриотки Урала».

Ранее Путин поблагодарил Общественную палату за поддержку участников СВО.