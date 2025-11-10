На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

СМИ: заявления об остановке ТЭС вызвали бурную реакцию в офисе Зеленского

ЭП: честный пост «Центрэнерго» вызвал истерику в офисе Зеленского
true
true
true
close
Valentyn Ogirenko/Reuters

Заявления компании «Центрэнерго» об остановке работы всех государственных ТЭС на Украине привели к «истерике» в офисе главы государства Владимира Зеленского. Об этом пишет украинская газета «Экономическая правда», ссылаясь на источник.

«Довольно эмоциональный, но, по сути, правдивый пост «Центрэнерго» в стиле «все пропало» вызвал настоящую истерику в офисе президента (ОП), из-за чего руководство госкомпании имело не очень дипломатичный разговор с представителями ОП. Позвонили из офиса и в резкой форме начали спрашивать, для чего разгонять панику среди населения», — говорится в материале.

Как пишет издания, в ночь на 8 ноября были существенно повреждены Змиевская, Трипольская, Приднестровская теплоэлектростанции, а также Кременчугская ГЭС. Кроме того, по данным журналистов, разрушена часть объектов «Укрэнерго» и «Облэнерго», которые отвечали за передачу и распределение электроэнергии.

2 ноября немецкий журналист Пауль Ронцхаймер, находящийся в Киеве, заявил, что украинцы могут остаться в холоде этой зимой из-за бездействия властей в решении проблемы с перебоями электроснабжения. По его словам, в Киеве «то там, то здесь» происходят отключения электроэнергии.

Ранее на Украине заявили о страхе властей перед реакцией жителей на отключения света.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами