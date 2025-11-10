СМИ: заявления об остановке ТЭС вызвали бурную реакцию в офисе Зеленского

Заявления компании «Центрэнерго» об остановке работы всех государственных ТЭС на Украине привели к «истерике» в офисе главы государства Владимира Зеленского. Об этом пишет украинская газета «Экономическая правда», ссылаясь на источник.

«Довольно эмоциональный, но, по сути, правдивый пост «Центрэнерго» в стиле «все пропало» вызвал настоящую истерику в офисе президента (ОП), из-за чего руководство госкомпании имело не очень дипломатичный разговор с представителями ОП. Позвонили из офиса и в резкой форме начали спрашивать, для чего разгонять панику среди населения», — говорится в материале.

Как пишет издания, в ночь на 8 ноября были существенно повреждены Змиевская, Трипольская, Приднестровская теплоэлектростанции, а также Кременчугская ГЭС. Кроме того, по данным журналистов, разрушена часть объектов «Укрэнерго» и «Облэнерго», которые отвечали за передачу и распределение электроэнергии.

2 ноября немецкий журналист Пауль Ронцхаймер, находящийся в Киеве, заявил, что украинцы могут остаться в холоде этой зимой из-за бездействия властей в решении проблемы с перебоями электроснабжения. По его словам, в Киеве «то там, то здесь» происходят отключения электроэнергии.

Ранее на Украине заявили о страхе властей перед реакцией жителей на отключения света.