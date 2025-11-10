Иностранцев, которые в Москве напали на машину с ребенком внутри, задержали

В Москве нашли и поймали иностранцев, которые напали на машину с ребенком внутри. Об этом со ссылкой на ГУ МВД России по столице сообщает ИА Регнум.

Сотрудники правоохранительных органов задержали троих иностранцев 1999 годов рождения. По факту случившегося проводится проверка, стражи порядка устанавливают законность пребывания нападавших на территории России.

Пострадавший рассказал ИА Регнум, что в машине оппонентов было не трое, а четверо мужчин. По его словам, позже четвертого также задержали.

Инцидент произошел 8 ноября, когда мужчина возвращался с ребенком из больницы. Мужчинам из другой машины показалось, что житель столицы их подрезал. После перестроения в правый ряд перед его автомобилем остановилось их транспортное средство. Из него вышли три человека, которые жестами призывали отца ребенка выйти наружу, а потом нанесли несколько ударов по автомобилю — это попало на видео. Отец кричал нападавшим, что в машине ребенок, а затем ему удалось покинуть место происшествия.

Ранее в Приморье водитель напал на женщину и ребенка после дорожного конфликта.