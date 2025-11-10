На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Иностранцев, которые в Москве напали на машину с ребенком внутри, задержали

В Москве задержали иностранцев, напавших на машину с ребенком внутри
true
true
true
close
Global Look Press

В Москве нашли и поймали иностранцев, которые напали на машину с ребенком внутри. Об этом со ссылкой на ГУ МВД России по столице сообщает ИА Регнум.

Сотрудники правоохранительных органов задержали троих иностранцев 1999 годов рождения. По факту случившегося проводится проверка, стражи порядка устанавливают законность пребывания нападавших на территории России.

Пострадавший рассказал ИА Регнум, что в машине оппонентов было не трое, а четверо мужчин. По его словам, позже четвертого также задержали.

Инцидент произошел 8 ноября, когда мужчина возвращался с ребенком из больницы. Мужчинам из другой машины показалось, что житель столицы их подрезал. После перестроения в правый ряд перед его автомобилем остановилось их транспортное средство. Из него вышли три человека, которые жестами призывали отца ребенка выйти наружу, а потом нанесли несколько ударов по автомобилю — это попало на видео. Отец кричал нападавшим, что в машине ребенок, а затем ему удалось покинуть место происшествия.

Ранее в Приморье водитель напал на женщину и ребенка после дорожного конфликта.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами