Названы правила, которые помогут вернуть волосам блеск

Отказ от избыточного ухода и мытья головы горячей водой поможет вернуть волосам блеск. Об этом Pravda.Ru рассказала дерматолог и косметолог Екатерина Лебедева.

«В первую очередь тускнеет не длина, а корень. Если питание кожи головы нарушено, волосы перестают отражать свет. Задача — восстановить баланс влаги и липидов», — отметила она.

По ее словам, природный барьер помогут восстановить теплая вода и мягкое очищающее средство с кислотностью pH 4,5-5,5. Для внешнего ухода полезны маски с маслом жожоба и протеинами пшеницы, которые запечатывают кутикулу и вернут волосам зеркальный блеск. После мытья головы эксперт советует не тереть волосы полотенцем, а промакивать.

Кроме того, важно наладить питание, добавила Лебедева. В рацион стоит включать продукты, богатые омега-3 и белком.

Профессор, доктор медицинских наук, эксперт брендов iHee и Exosomore Аржана Бычкова до этого рассказала «Газете.Ru», что зимой кожа головы и волосы страдают от холода, поэтому важно выбирать уход с активными компонентами, которые не только очищают, но и восстанавливают эпидермис на клеточном уровне. Врач посоветовала искать в составе зимнего ухода экзосомы, декспантенол, ниацинамид, мягкие кислоты AHA и BHA, а также наночастицы золота и драгоценных камней.

Ранее россиянам рассказали о пользе пилинга для кожи головы.