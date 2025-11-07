Россиянам рассказали о пользе пилинга для кожи головы

Пилинг кожи головы поможет очистить ее, а также улучшить кровообращение и работу волосяных луковиц. Об этом Pravda.Ru рассказала стилист Алина Морозова.

По ее словам, эта процедура запускает рост волос и убирает их тусклость, особенно если сочетать ее с массажем головы. Пилинг также предотвращает зуд, перхоть, избыточную жирность и выпадение волос.

«Я рекомендую своим клиентам делать пилинг раз в три-четыре недели. Он снимает ороговевший слой, регулирует работу сальных желез и улучшает качество волос. Особенно важно проводить его весной и осенью, когда волосы выпадают сильнее», — отметила врач-дерматолог Екатерина Лебедева.

Профессор, доктор медицинских наук, эксперт брендов iHee и Exosomore Аржана Бычкова до этого рассказала «Газете.Ru», что зимой кожа головы и волосы страдают от холода, поэтому важно выбирать уход с активными компонентами, которые не только очищают, но и восстанавливают эпидермис на клеточном уровне. Врач посоветовала искать в составе зимнего ухода экзосомы, декспантенол, ниацинамид, мягкие кислоты AHA и BHA, а также наночастицы золота и драгоценных камней.

