Врач предупредил о рисках от употребления бетельного ореха

Употребление бетельного ореха может представлять опасность, поскольку ареколин в его составе может провоцировать галлюцинации, замедление частоты сердечных сокращений, снижение давления и судороги. Об этом «Москве 24» рассказал психиатр-нарколог, главный врач клиники Василий Шуров.

По его словам, это вещество имеет стимулирующее и психоактивное действие и оказывает воздействие на несколько рецепторов, в том числе на никотиновые и мускариновые.

«Существует этот наркотик тысячи лет, островитяне употребляют его очень часто, он входит в ряд их ритуалов. От этого у них гниют зубы, внешне это выглядит как такая красная пасть», – предупредил Шуров.

Врач призвал ограничить продажу бетельного ореха, а также наказать людей, которые рекламируют его детям в социальных сетях.

Врач-психиатр, нарколог, руководитель психиатрической и наркологической Клиники доктора Исаева, президент Независимой наркологической гильдии Руслан Исаев до этого рассказал «Газете.Ru», что в сети появились сообщения о том, что российские школьники скупают на маркетплейсах орех бинлан или бетельный орех. Он действует на нервную систему как нейростимулятор, вызывая зависимость, и может спровоцировать появление синдрома отмены.

Ранее в Госдуме потребовали запретить продажу «психотропных» орехов на маркетплейсах.