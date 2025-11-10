На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Врач предупредил о рисках от употребления бетельного ореха

Врач Шуров: употребление бетельного ореха может вызвать судороги
true
true
true
close
Ikhwan Nasution Studio/Shutterstock/FOTODOM

Употребление бетельного ореха может представлять опасность, поскольку ареколин в его составе может провоцировать галлюцинации, замедление частоты сердечных сокращений, снижение давления и судороги. Об этом «Москве 24» рассказал психиатр-нарколог, главный врач клиники Василий Шуров.

По его словам, это вещество имеет стимулирующее и психоактивное действие и оказывает воздействие на несколько рецепторов, в том числе на никотиновые и мускариновые.

«Существует этот наркотик тысячи лет, островитяне употребляют его очень часто, он входит в ряд их ритуалов. От этого у них гниют зубы, внешне это выглядит как такая красная пасть», – предупредил Шуров.

Врач призвал ограничить продажу бетельного ореха, а также наказать людей, которые рекламируют его детям в социальных сетях.

Врач-психиатр, нарколог, руководитель психиатрической и наркологической Клиники доктора Исаева, президент Независимой наркологической гильдии Руслан Исаев до этого рассказал «Газете.Ru», что в сети появились сообщения о том, что российские школьники скупают на маркетплейсах орех бинлан или бетельный орех. Он действует на нервную систему как нейростимулятор, вызывая зависимость, и может спровоцировать появление синдрома отмены.

Ранее в Госдуме потребовали запретить продажу «психотропных» орехов на маркетплейсах.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами