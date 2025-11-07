На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Госдуме потребовали запретить продажу «психотропных» орехов на маркетплейсах

Депутат Хамзаев призвал запретить продажу бетельного ореха из-за его опасности
true
true
true
close
Ikhwan Nasution Studio/Shutterstock/FOTODOM

Депутат Госдумы Султан Хамзаев направил вице-премьеру России Татьяне Голиковой обращение с просьбой ограничить свободную продажу на маркетплейсах бетельного ореха, который обладает психоактивным действием. Документ оказался в распоряжении РИА Новости.

По словам парламентария, в его адрес поступило множество жалоб от родителей, чьи дети приобретают на онлайн-площадках так называемые пьяные орехи, вызывающие галлюцинации и другие опасные реакции организма. Хамзаев отметил, что содержащиеся в продукте токсичные вещества оказывают негативное влияние на нервную систему.

В обращении депутат предложил поручить профильным ведомствам провести проверку данной продукции и рассмотреть возможность внесения бетельного ореха в перечень веществ, запрещенных к свободному обороту. Он также подчеркнул, что при отравлении этим продуктом у подростков могут проявляться такие симптомы, как головные боли и судороги.

Хамзаев добавил, что на маркетплейсах должна размещаться только сертифицированная и лицензированная продукция, находящаяся под юрисдикцией России.

6 ноября Telegram-канал Baza сообщил, что российские школьники начали активно закупать опасный орех, оказывающий психоактивное воздействие на организм.

Ранее стало известно, что немецким школьникам раздавали наркотики в Kinder Surprise.

