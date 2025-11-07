проект

Россиян предупредили о рисках синдрома отмены от популярного у школьников наркотического ореха

Врач Петров: популярный у школьников наркотический орех может вызвать синдром отмены

Ikhwan Nasution Studio/Shutterstock/FOTODOM

В сети появились сообщения о том, что российские школьники скупают на маркетплейсах орех бинлан или бетельный орех. Он действует на нервную систему как нейростимулятор, вызывая зависимость, и может спровоцировать появление синдрома отмены, рассказал «Газете.Ru» врач-психиатр, нарколог, руководитель психиатрической и наркологической Клиники доктора Исаева, президент Независимой наркологической гильдии Руслан Исаев.

Бетельный орех, или бинлан, – это плод пальмы Areca catechu, традиционно употребляемый в странах Южной и Юго-Восточной Азии.

«Главный активный компонент – алкалоид ареколин, который стимулирует центральную и вегетативную нервные системы. После употребления человек ощущает легкое возбуждение, повышение тонуса, прилив энергии, учащенное сердцебиение, а также характерное покалывание и усиленное слюноотделение. По механизму действия бетельный орех ближе к никотину: он вызывает кратковременный стимуляторный эффект, после которого следует спад и желание повторить. При регулярном употреблении формируется толерантность и зависимость – как физическая, так и психологическая. В клинических наблюдениях у завсегдатаев бинлана описывают выраженный «синдром отмены» – раздражительность, усталость, снижение концентрации, головные боли. Поэтому с медицинской точки зрения это вещество можно считать психоактивным», – рассказал нарколог.

По словам врача, интерес молодежи к ореху пришел из Азии – из Тайваня и Китая, где бинлан долгое время воспринимался как «энергетик» или способ повысить работоспособность.

«Для подростков и молодых людей это выглядит как безобидная альтернатива кофе или никотину, но на самом деле риски несопоставимы. Регулярное употребление бетельного ореха связано с повышенным риском гипертонии, метаболических нарушений и, что особенно важно, с раком полости рта. Всемирная организация здравоохранения относит ареколин к канцерогенам. Поэтому относиться к нему как к безвредной «восточной привычке» опасно, – это психоактивное вещество с доказанными вредными последствиями и высоким потенциалом зависимости», – заключил врач.

