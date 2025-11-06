В Госдуму внесли поправки для защиты покупателей готовой еды

В Госдуму поступили поправки в Закон о торговле, направленные на минимизацию злоупотреблений в ритейле. Об этом сообщил депутат Госдумы от партии «Единая Россия», заместитель председателя комитета по экономической политике Артем Кирьянов в своем Telegram-канале.

По его словам, документ заслуживает внимания, так как затрагивает важные для граждан вопросы, включая безопасность при покупке готовой еды в магазинах.

«В нем предлагается еще много изменений. Например, фиксация наценки на товары, чтобы отдельные сети не могли накручивать себе прибыль из воздуха. Также коллеги предложили показывать россиянам прямо на ценниках реальную стоимость товара - ту, которая была при закупке. Добровольно ни одна сеть на такое не пойдет, конечно», — написал он.

Особое внимание депутат уделил положениям, касающимся готовой еды. По его мнению, сейчас на рынке сложился дисбаланс: торговые сети производят блюда прямо в магазинах, практически не подпадая под ограничения и игнорируя санитарные нормы, обязательные для общепита.

«Многие из вас видели, в каком состоянии находятся так называемые точки питания в супермаркетах. Из-за дешевой и некачественной еды терпят убытки добросовестные рестораны и кафе, потому что за ними надзор как на региональном, так и на федеральном уровне колоссальный. Условия необходимо выровнять», — считает Кирьянов.

При этом депутат подчеркнул, что речь не идет о запрете продажи готовой еды. Однако, по его мнению, приготовление блюд в магазинах из продуктов с истекающим сроком годности необходимо прекратить.