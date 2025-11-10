На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Ветеринар назвал действия, которые кошки могут расценить как атаку

Ветеринар Шеляков: кошки могут расценить нависание и улыбку как атаку
true
true
true
close
evriminci/Shutterstock/FOTODOM

Кошки могут расценивать как атаку быстрое сближение с незнакомцем, нависание и улыбку, обнажающую зубы, это вызывает у них сильный стресс, учащенное сердцебиение и выброс адреналина. Об этом «Москве 24» рассказал ветеринар высшей квалификационной категории Михаил Шеляков.

«В такой ситуации попытка погладить, резко выбросив руку, расценивается как прямая атака. Реакцией может быть как побег, так и ответная агрессия. Эта последовательность вызывает у кошки сильнейшую стрессовую реакцию — учащенное сердцебиение, повышение давления, вздыбленную шерсть, и в крайних случаях может привести к нервному срыву», — предупредил эксперт.

По его словам, для питомцев такие действия считываются не как ласка, а как негативный сценарий. Если же кошка сама находится рядом с хозяином, она может счесть такие действия за игру, а не угрозу. В целом Шеляков посоветовал минимизировать резкую жестикуляцию и громкие звуки, потому что животные ориентируются на интонацию и спокойные движения.

Данные опроса книжного сервиса «Строки» и благотворительного фонда помощи бездомным животным «Ника», которые есть в распоряжении «Газеты.Ru», до этого показали, что владельцы кошек обращаются к литературе чаще, чем хозяева других животных. 98% кошатников читают книги, среди собачников таких людей меньше на 4%.

Ранее россиянам объяснили, почему кошки вытаскивают еду из миски и едят на полу.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами