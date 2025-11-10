Ветеринар назвал действия, которые кошки могут расценить как атаку

Кошки могут расценивать как атаку быстрое сближение с незнакомцем, нависание и улыбку, обнажающую зубы, это вызывает у них сильный стресс, учащенное сердцебиение и выброс адреналина. Об этом «Москве 24» рассказал ветеринар высшей квалификационной категории Михаил Шеляков.

«В такой ситуации попытка погладить, резко выбросив руку, расценивается как прямая атака. Реакцией может быть как побег, так и ответная агрессия. Эта последовательность вызывает у кошки сильнейшую стрессовую реакцию — учащенное сердцебиение, повышение давления, вздыбленную шерсть, и в крайних случаях может привести к нервному срыву», — предупредил эксперт.

По его словам, для питомцев такие действия считываются не как ласка, а как негативный сценарий. Если же кошка сама находится рядом с хозяином, она может счесть такие действия за игру, а не угрозу. В целом Шеляков посоветовал минимизировать резкую жестикуляцию и громкие звуки, потому что животные ориентируются на интонацию и спокойные движения.

Данные опроса книжного сервиса «Строки» и благотворительного фонда помощи бездомным животным «Ника», которые есть в распоряжении «Газеты.Ru», до этого показали, что владельцы кошек обращаются к литературе чаще, чем хозяева других животных. 98% кошатников читают книги, среди собачников таких людей меньше на 4%.

