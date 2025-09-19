На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Трудолюбивый бобр» построил плотину и остановил поезда на западе Дании

В Дании движение поездов приостановили из-за плотины бобра, ослабившей ж/д мост
Pavel Mikoska/Shutterstock/FOTODOM

В Дании на полуострове Ютландия из-за «трудолюбивого бобра» произошел сбой в движении поездов между городами Аулум и Струэр, сообщает DR.

Как уточняется, ж/д движение было приостановлено с 17 по 21 сентября из-за повреждения моста, по которому курсировали поезда. Служба безопасности Banedanmark объяснила, что бобр построил плотину в ручье под переправой. Это изменило течение воды и ослабило основание железнодорожного моста. Пассажиров сейчас перевозят на автобусах.

Прошлой весной в Словакии 5 тыс. человек рисковали остаться без питьевой воды из-за бобра в Кленовой долине Татранского национального парка. Животное строило плотины на участке между очистительной установкой и местом забора сырой воды. Руководство парка и местные экоактивисты решали проблему гуманным способом: они хотели сделать излюбленные места грызуна непривлекательными для строительства плотин, чтобы бобр сам покинул местность.

Ранее под Тюменью охотник выстрелил в приятеля, перепутав его с бобром.

