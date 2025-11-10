В Общественной палате РФ предложили сделать бесплатным проезд для детей до 14 лет

ТАСС: в ОП предложили отменить оплату проезда в транспорте для детей до 14 лет

Проезд в общественном транспорте для детей младше 14 лет необходимо сделать бесплатным — такая мера повысит мобильность подрастающего поколения и станет дополнительной поддержкой для семей с детьми. Об этом заявил ТАСС заместитель секретаря Общественной палаты (ОП) РФ Владислав Гриб.

«Не понимаю, как штрафовать ребенка 7-12 лет [за безбилетный проезд]. Я считаю, что лучше немножко увеличить тарифы для взрослых, но дети пусть ездят бесплатно», — сказал общественник.

По его словам, отмена оплаты проезда с семилетнего возраста сделает для детей более доступными школы, кружки и спортивные секции.

Подростки в России могут официально работать с 14 лет, поэтому целесообразно сделать бесплатным проезд для всех детей до этого возраста по всей стране, добавил он.

В конце октября депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» предложили главе Минтранса Андрею Никитину ввести неделю бесплатного проезда на общественном транспорте для матерей, воспитывающих детей до 14 лет, в честь Дня матери. По мнению парламентариев, эта мера станет знаком уважения к материнству и позволит семьям провести больше времени вместе. Такая инициатива продемонстрирует заботу государства о матерях в период праздника, считают депутаты.

Ранее в Госдуме призвали обеспечить студентов-очников бесплатными обедами.