На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Общественной палате РФ предложили сделать бесплатным проезд для детей до 14 лет

ТАСС: в ОП предложили отменить оплату проезда в транспорте для детей до 14 лет
true
true
true
close
Oleg Elkov/Shutterstock/FOTODOM

Проезд в общественном транспорте для детей младше 14 лет необходимо сделать бесплатным — такая мера повысит мобильность подрастающего поколения и станет дополнительной поддержкой для семей с детьми. Об этом заявил ТАСС заместитель секретаря Общественной палаты (ОП) РФ Владислав Гриб.

«Не понимаю, как штрафовать ребенка 7-12 лет [за безбилетный проезд]. Я считаю, что лучше немножко увеличить тарифы для взрослых, но дети пусть ездят бесплатно», — сказал общественник.

По его словам, отмена оплаты проезда с семилетнего возраста сделает для детей более доступными школы, кружки и спортивные секции.

Подростки в России могут официально работать с 14 лет, поэтому целесообразно сделать бесплатным проезд для всех детей до этого возраста по всей стране, добавил он.

В конце октября депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» предложили главе Минтранса Андрею Никитину ввести неделю бесплатного проезда на общественном транспорте для матерей, воспитывающих детей до 14 лет, в честь Дня матери. По мнению парламентариев, эта мера станет знаком уважения к материнству и позволит семьям провести больше времени вместе. Такая инициатива продемонстрирует заботу государства о матерях в период праздника, считают депутаты.

Ранее в Госдуме призвали обеспечить студентов-очников бесплатными обедами.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами