В Иркутской области загорелся торговый центр

Пожар произошел в торговом центре (ТЦ) «Хамелеон» в Привокзальном районе города Усолье-Сибирское в Иркутской области. Об этом сообщил Telegram-канал Babr Mash.

В материале отмечается, что огонь полностью охватил второй этаж здания. Как рассказали очевидцы, возгорание началось еще до открытия ТЦ. Находившиеся внутри сотрудники эвакуировались самостоятельно.

«Предварительно, [пожар произошел] из-за замыкания проводки или теплооборудования», — говорится в публикации.

В ней подчеркивается, что «Хамелеон» уже горел в ноябре прошлого года. Тогда в результате пожара пострадал один человек.

Региональное управление МЧС РФ в Telegram-канале заявило, что информация о возгорании в ТЦ «Хамелеон» поступила в 8:40 по местному времени (3:40 мск). К ликвидации пламени привлекли 22 сотрудника экстренных служб и восемь единиц техники. Огонь распространился на площади 120 квадратных метров, к текущему моменту специалисты устранили открытое горение.

«Пострадавших нет. Причину возникновения пожара установят дознаватели», — добавили в ведомстве.

