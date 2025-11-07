В Иркутской области юноша спас женщину из горящего дома

В Иркутской области 20-летний юноша спас из пожара 55-летнюю женщину. Об этом сообщает МЧС России.

Все началось с того, что женщина проснулась от удушливого запаха гари и обнаружила сильное задымление в помещении. Окна жилища были закрыты снаружи — это блокировало выход.

В этот момент мимо дома проезжал молодой человек, который услышал крики женщины о помощи и бросился на выручку. Через окно ему удалось эвакуировать пострадавшую.

Женщину с отравлением угарным газом доставили в медицинское учреждение. Пожар на площади в 25 квадратных метров ликвидировали шесть сотрудников экстренных служб с двумя единицами техники. Предварительно, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки.

