В Казани горит фитнес-клуб

В Казани загорелся фитнес-клуб в жилом комплексе «Смородина»
В Казани горит фитнес-клуб в микрорайоне «Дербышки», сообщает Telegram-канал Kazan News.

Местные источники уточняют, что возгорание произошло в заведении, расположенном на улице Стадионной, в жилом комплексе «Смородина».

Видео с места происшествия опубликовал также канал «Казань на максималках». На кадрах видны пожарные машины, прибывшие на место пожара. Из окон второго этажа здания валит дым, к окнам приставлена пожарная лестница.

Между тем «Татар-информ» сообщает, что возгорание произошло в помещении бани, расположенном в кирпичном двухэтажном административном здании. Пожарные обнаружили очаг возгорания и приступили к его тушению.

Уточняется, что посетителей внутри нет. В Главном управлении МЧС России по Республике Татарстан сообщили, что в тушении задействованы силы Казанского гарнизона.

Ранее спасатели потушили пожар на 800 «квадратах» под Екатеринбургом.

