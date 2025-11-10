На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянам рассказали, по каким фразам можно вычислить мошенников с дипфейками

В МВД назвали фразы, по которым можно распознать мошенников с дипфейками
true
true
true
close
Shutterstock

Мошенники, использующие технологии дипфейков для получения кодов от портала «Госуслуги», произносят ряд характерных фраз, знание которых поможет гражданам распознать обман. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД России.

По данным ведомства, злоумышленники часто используют эмоциональные сообщения вроде: «Мама/папа, я в беде, срочно нужны деньги», «У меня проблемы, помоги» или «Это срочно, переведи на эту карту».

Также аферисты используют дипфейки начальников. В таком случае признаком обмана может стать фраза: «Это ваш руководитель, в связи с проверкой с вами сейчас будет связываться сотрудник ФСБ, обязательно с ним поговорите».

В МВД призвали прекращать общение, если собеседник произносит любую из этих фраз. Полицейские напомнили, что никому нельзя сообщать коды, приходящие по СМС.

В конце октября в МВД рассказали, что дипфейки все чаще используются не только для розыгрышей, но и в мошеннических схемах, а также в информационных операциях. В ведомстве отметили, что при просмотре подозрительного ролика важно в первую очередь проверять источник, искать артефакты на изображении, сопоставлять сказанное в кадре с контекстом, а также применять обратный поиск изображений или специализированные сервисы наподобие Sensity AI, Reality Defender и Deepware. Также россиянам напомнили, что, хотя такие инструменты помогают анализировать медиаконтент, безошибочной защиты они не обеспечивают — окончательная оценка всегда остается за человеком.

Ранее в России зафиксировали исторический максимум распространения дипфейков.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами