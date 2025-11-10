В России выросли онлайн-продажи обезболивающих препаратов

Российские потребители в январе — сентябре 2025 года потратили на обезболивающие препараты более 117 млрд рублей, что на 11% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Такие данные приводит консалтинговая компания DSM Group, пишет «Коммерсантъ».

За девять месяцев текущего года россияне приобрели в аптеках свыше 400 млн упаковок анальгетиков. В пятерку наиболее популярных препаратов вошли «Нурофен», «Терафлю», «Пенталгин», «Нимесил» и «Найз».

Отмечается, что потребители постепенно переходят от простых обезболивающих, таких как парацетамол, к противовоспалительным средствам более широкого действия.

«Рост сегменту обезболивающих средств обеспечивают продажи онлайн. Хотя его доля составляет пока всего 7% от общего объема, продажи через этот канал за девять месяцев выросли на 30% в денежном выражении и на 21% — в натуральном», — отмечается в материале.

В первом полугодии 2025 года российский рынок антидепрессантов и транквилизаторов показал значительный рост. Согласно данным аналитической компании RNC Pharma, в денежном выражении объем продаж этой категории препаратов увеличился на 16,9% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, достигнув 4,6 млрд рублей. В натуральном выражении рост составил 9,8%.

Ранее россиян предупредили о скором подорожании противопростудных препаратов.