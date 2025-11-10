На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В России выросли онлайн-продажи обезболивающих препаратов

«Ъ»: россияне потратили на обезболивающие препараты более 117 млрд рублей
close
Depositphotos

Российские потребители в январе — сентябре 2025 года потратили на обезболивающие препараты более 117 млрд рублей, что на 11% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Такие данные приводит консалтинговая компания DSM Group, пишет «Коммерсантъ».

За девять месяцев текущего года россияне приобрели в аптеках свыше 400 млн упаковок анальгетиков. В пятерку наиболее популярных препаратов вошли «Нурофен», «Терафлю», «Пенталгин», «Нимесил» и «Найз».

Отмечается, что потребители постепенно переходят от простых обезболивающих, таких как парацетамол, к противовоспалительным средствам более широкого действия.

«Рост сегменту обезболивающих средств обеспечивают продажи онлайн. Хотя его доля составляет пока всего 7% от общего объема, продажи через этот канал за девять месяцев выросли на 30% в денежном выражении и на 21% — в натуральном», — отмечается в материале.

В первом полугодии 2025 года российский рынок антидепрессантов и транквилизаторов показал значительный рост. Согласно данным аналитической компании RNC Pharma, в денежном выражении объем продаж этой категории препаратов увеличился на 16,9% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, достигнув 4,6 млрд рублей. В натуральном выражении рост составил 9,8%.

Ранее россиян предупредили о скором подорожании противопростудных препаратов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами