Стала известна средняя пенсия по старости в России

Средняя пенсия по старости в РФ составляет около 25,2 тысячи рублей
Denis.Vostrikov/Shutterstock/FOTODOM

По данным на 1 октября 2025 года средняя пенсия по старости в России достигла почти 25,2 тысячи рублей. Такую информацию опубликовал Социальный фонд.

Согласно данным, средний размер назначенной пенсии по старости в стране на 1 октября 2025 года составил 25198,92 руб. в месяц. При этом по состоянию на 1 января он равнялся 24979,27 руб.

В СФР уточнили, что работающие пенсионеры в России в среднем получают пенсию по старости в размере 22378,72 руб., а неработающие — 25847,43 руб.

Тема 13-й пенсии как праздничной меры поддержки пожилых людей обсуждается регулярно в преддверии новогодних каникул. В этом году в сети вновь появились сообщения о двойной пенсии в декабре. При этом в конце года многим пенсионерам действительно придут выплаты, но у них есть свои особенности. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме рассказали о размере пенсии в 2026 году.

