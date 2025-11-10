На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Адвокат попросил закрыть дело «крабового короля» из-за его смерти

Во Владивостоке адвокат призвал суд закрыть дело Олега Кана из-за его смерти
Фонд «Родные Острова»

Адвокат сахалинского предпринимателя Олега Кана, обвиняемого в создании преступного сообщества, контрабанде живого краба на сумму свыше 2,6 млрд рублей и уклонении от уплаты налогов, подал ходатайство о прекращении уголовного дела в связи со смертью «крабового короля». Об этом сообщил корреспондент РИА Новости из зала Фрунзенского районного суда Владивостока.

«Ходатайство... о прекращении уголовного дела в отношении Кана О. К... в связи... (с его. — прим. ред.) смертью... Факт смерти установлен и зарегистрирован на территории Российской Федерации», — сказал адвокат в ходе судебного заседания.

Защитник также предоставил письменное заявление сестры Кана, в котором она согласилась на прекращение уголовного дела, — документ требуется от родственников фигуранта в случае его смерти.

Кан покинул Россию и был объявлен в международный розыск, а также заочно приговорен к 17 годам за организацию наемного убийства. В мае адвокат обнародовал данные о смерти Кана в Великобритании, однако Генпрокуратура РФ назвала это «инсценировкой».

В конце октября сторона обвинения запросила Олегу Кану совокупно 24 года лишения свободы и штраф в размере 5 млн рублей.

По данным следствия, рыбопромышленник вместе с соучастниками в период с 2014 по 2019 год занимался контрабандой крабов из РФ в азиатские страны. Речь идет о Китае, Японии и Южной Корее. Всего преступная группа вывезла морские деликатесы общей стоимостью 2,6 млрд рублей. При этом товар отгружался по одной цене, а декларировался по заниженной. При реализации этой схемы Кан с соучастниками уклонился от уплаты таможенных платежей на сумму около 9,3 млн рублей.

Ранее приставы изъяли в доход государства активы «крабового короля».

