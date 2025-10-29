«Крабового короля» Кана хотят отправить в колонию за контрабанду

Сторона обвинения запросила совокупно 24 года лишения свободы и штраф в размере 5 млн рублей сахалинскому рыбопромышленнику, известному как «крабовый король», Олегу Кану по делу о контрабанде живого краба и уклонении от уплаты налогов. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости, присутствовавший на заседании Фрунзенского районного суда Владивостока.

«Определить Кану О. К. <...> окончательное наказание в виде 24 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 5 млн рублей», — огласил представитель обвинения в ходе заседания.

По данным следствия, рыбопромышленник вместе с соучастниками в период с 2014 по 2019 годы занимался контрабандой крабов из РФ в азиатские страны. Речь идет о Китае, Японии и Южной Корее. Всего преступная группа вывезла морские деликатесы общей стоимостью 2,6 млрд рублей. При этом товар отгружался по одной цене, а декларировался по заниженной. При реализации этой схемы Кан с соучастниками уклонился от уплаты таможенных платежей на сумму около 9,3 млн рублей.

В феврале 2025 года сообщалось, что приставы изъяли активы «крабовых королей» Олега Кана и Дмитрия Дремлюги. По иску Генеральной прокуратуры РФ с них взыскали ущерб водным биоресурсам на 358,7 млрд рублей. Кроме того, в доход государства обратили доли в уставных капиталах 18 юридических лиц.

Ранее сына Олега Кана обвинили в контрабанде.