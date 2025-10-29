На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Крабового короля» Кана хотят отправить в колонию за контрабанду

РИА Новости: обвинение запросило 24 года колонии Олегу Кану за контрабанду
true
true
true
close
Фонд «Родные Острова»

Сторона обвинения запросила совокупно 24 года лишения свободы и штраф в размере 5 млн рублей сахалинскому рыбопромышленнику, известному как «крабовый король», Олегу Кану по делу о контрабанде живого краба и уклонении от уплаты налогов. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости, присутствовавший на заседании Фрунзенского районного суда Владивостока.

«Определить Кану О. К. <...> окончательное наказание в виде 24 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 5 млн рублей», — огласил представитель обвинения в ходе заседания.

По данным следствия, рыбопромышленник вместе с соучастниками в период с 2014 по 2019 годы занимался контрабандой крабов из РФ в азиатские страны. Речь идет о Китае, Японии и Южной Корее. Всего преступная группа вывезла морские деликатесы общей стоимостью 2,6 млрд рублей. При этом товар отгружался по одной цене, а декларировался по заниженной. При реализации этой схемы Кан с соучастниками уклонился от уплаты таможенных платежей на сумму около 9,3 млн рублей.

В феврале 2025 года сообщалось, что приставы изъяли активы «крабовых королей» Олега Кана и Дмитрия Дремлюги. По иску Генеральной прокуратуры РФ с них взыскали ущерб водным биоресурсам на 358,7 млрд рублей. Кроме того, в доход государства обратили доли в уставных капиталах 18 юридических лиц.

Ранее сына Олега Кана обвинили в контрабанде.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами