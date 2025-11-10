Ушедший на Камчатку из-за непогоды борт из Москвы прибудет на Чукотку вечером 10 ноября

Воздушное судно, следовавшее по маршруту Москва — Анадырь и перенаправленное на запасной аэродром в Елизово из-за неблагоприятных погодных условий на Чукотке, планирует прибыть в пункт назначения вечером 10 ноября. Об этом сообщает Авиатранспортное агентство Чукотки (АТА).

Рейс был задержан 8 ноября из-за циклона, обрушившегося на Чукотский автономный округ. В результате около 325 пассажиров ожидали вылета в Москву. Согласно обновленному расписанию, самолет должен прибыть в Анадырь в 18:35 по местному времени.

Обратный рейс из Анадыря в Москву также перенесен и планируется к вылету в 22:35 по местному времени. Ранее Дальневосточная транспортная прокуратура сообщала о задержках авиасообщения, связанных с неблагоприятными метеоусловиями в регионе.

