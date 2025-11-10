На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Мужчину, напавшего с ножом на полицейских в Москве, проверят на вменяемость

РИА: напавшего с ножом на полицейских Кунджумова проверят на вменяемость
true
true
true
close
Vadim Kulikov/Shutterstock/FOTODOM

Шеваргана Кунджумова, который бросил две бутылки с зажигательной смесью в сторону машин МВД и напал с ножом на полицейских в Москве, проверят на вменяемость. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.

В документах указано, что мужчину направят на прохождение судебной психолого-психиатрической экспертизы.

В конце августа на Щелковском шоссе произошел необычный инцидент: мужчина вышел на дорогу, поджег бутылки с зажигательной смесью, стал кричать, а после прибытия полицейских попытался напасть на них с ножом. Его удалось скрутить общими усилиями стражей порядка и проезжавших мимо водителей. Позже выяснилось, что задержанный когда-то был членом ИГ (организация запрещена в России), отсидел восемь лет по «террористической» статье и лишь недавно освободился из заключения. По предварительным данным, мотивом нападения стала его «ненависть к полиции».

В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по статье 317 УК РФ «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов». Если Кунджумов будет признан вменяемым, то ему будет грозить наказание вплоть до лишения свободы на срок до 20 лет или пожизненного заключения.

Ранее россиянин сорвал погон с полицейского и угодил под арест.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами