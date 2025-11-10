Мужчину, напавшего с ножом на полицейских в Москве, проверят на вменяемость

Шеваргана Кунджумова, который бросил две бутылки с зажигательной смесью в сторону машин МВД и напал с ножом на полицейских в Москве, проверят на вменяемость. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.

В документах указано, что мужчину направят на прохождение судебной психолого-психиатрической экспертизы.

В конце августа на Щелковском шоссе произошел необычный инцидент: мужчина вышел на дорогу, поджег бутылки с зажигательной смесью, стал кричать, а после прибытия полицейских попытался напасть на них с ножом. Его удалось скрутить общими усилиями стражей порядка и проезжавших мимо водителей. Позже выяснилось, что задержанный когда-то был членом ИГ (организация запрещена в России), отсидел восемь лет по «террористической» статье и лишь недавно освободился из заключения. По предварительным данным, мотивом нападения стала его «ненависть к полиции».

В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по статье 317 УК РФ «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов». Если Кунджумов будет признан вменяемым, то ему будет грозить наказание вплоть до лишения свободы на срок до 20 лет или пожизненного заключения.

