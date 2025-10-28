На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянин сорвал погон с полицейского и угодил под арест

В Калининградской области дебошира арестовали за нападение на сотрудника полиции
true
true
true
close
Telegram-канал Прокуратура Калининградской области

В Калининградской области мужчину арестовали за рукоприкладство в отношении сотрудника полиции. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

В пятницу, 24 октября, 52-летний житель Черняховска оказался в фойе дежурной части МО МВД России «Черняховский». В какой-то момент мужчина повел себя агрессивно и начал оскорблять и угрожать оперативному дежурному.

Когда помощник дежурного потребовал, чтобы задержанный успокоился, тот схватил его за плечо, сорвал погон и дважды ударил кулаком по лицу.

В отношении нападавшего возбудили дело по двум статьям — за оскорбление и применение насилия в отношении представителя власти. Суд заключил хулигана под стражу до 24 декабря 2025 года.

«Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры города», — говорится в сообщении.

Ранее буйный житель Калужской области пытался с ножами напасть на полицейских.

