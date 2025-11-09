На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Госдуме анонсировали индексацию военных пенсий в октябре 2026 года

Депутат Говырин: военные пенсии проиндексируют на 4% с 1 октября 2026 года
Depositphotos

С 1 октября 2026 года военные пенсии в России будут проиндексированы на 4%. Об этом РИА Новости сообщил депутат Госдумы Алексей Говырин.

«Средства на такую индексацию уже заложены в проект федерального бюджета на 2026 год», — сказал депутат.

Говырин добавил, что индексация пенсий пройдет одновременно с увеличением денежного довольствия военнослужащих и силовиков. По его словам, подобное решение позволит обеспечить уровень материального обеспечения пенсионеров на уровне, близком к выплатам действующим военным.

6 ноября член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина сообщила, что в 2026 году средний размер страховой пенсии по старости для неработающих пенсионеров превысит 27 тысяч рублей. По ее словам, 1 января 2026 года произойдет индексация выплаты на 7,6%, после чего ее размер увеличится до 27 788,8 рубля.

Ранее россиянам рассказали, как заработать на пенсию в 50 тыс.рублей.

