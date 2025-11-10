В Турции расширяются поиски пропавшей россиянки

К поискам загадочно исчезнувшей на турецком побережье россиянки Ирины Киселевой присоединились сотрудники аппарата президента Турции. Об этом порталу 78.ru сообщили родственники пропавшей петербурженки.

Специалисты провели обследование дна водоема вблизи отеля, где в последний раз видели Киселеву, однако эти меры не дали никаких результатов.

4 ноября сообщалось, что российские дипломаты помогли отправить в РФ сына Киселевой, которая пропала без вести в турецкой Анталье.

О пропаже Киселевой стало известно 3 ноября. В последний раз женщину видели 31 октября в отеле Royal Atlantis Spa & Resort, где она остановилась вместе с сыном. Россиянка сказала родственнику, что отойдет в магазин за сигаретами, но в номер так и не вернулась.

Ранее сообщалось об инциденте в Таиланде, где турист ушел под воду во время купания на глазах у друзей.