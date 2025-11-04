На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Дипломаты помогли отправить в РФ сына пропавшей в Турции россиянки

РИА Новости: 12-летний сын пропавшей в Анталье россиянки вылетел в РФ
true
true
true
close
Jan Woitas/DPA/Global Look Press

Российские дипломаты помогли отправить в РФ сына петербурженки Ирины Киселевой, которая пропала без вести в турецкой Анталье. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на генконсульство РФ в Турции.

«При содействии генконсульства и турецкой стороны сын россиянки отправлен на родину», — говорится в сообщении.

О пропаже Киселевой стало известно 3 ноября. В последний раз женщину видели 31 октября в отеле Royal Atlantis Spa & Resort, где она остановилась вместе с сыном. Россиянка сказала родственнику, что отойдет в магазин за сигаретами, но в номер так и не вернулась.

Впоследствии оказалось, что Ирина гуляла в компании другого постояльца, который, по его словам, в определенный момент потерял ее из виду. Он принес на стойку регистрации сумку россиянки, в которой были ее деньги, документы и браслет для допуска на территорию гостиницы.

В настоящее время женщину разыскивают местные правоохранительные органы.

Ранее сообщалось об инциденте в Таиланде, где турист ушел под воду во время купания на глазах у друзей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами