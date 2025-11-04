Дипломаты помогли отправить в РФ сына пропавшей в Турции россиянки

Российские дипломаты помогли отправить в РФ сына петербурженки Ирины Киселевой, которая пропала без вести в турецкой Анталье. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на генконсульство РФ в Турции.

«При содействии генконсульства и турецкой стороны сын россиянки отправлен на родину», — говорится в сообщении.

О пропаже Киселевой стало известно 3 ноября. В последний раз женщину видели 31 октября в отеле Royal Atlantis Spa & Resort, где она остановилась вместе с сыном. Россиянка сказала родственнику, что отойдет в магазин за сигаретами, но в номер так и не вернулась.

Впоследствии оказалось, что Ирина гуляла в компании другого постояльца, который, по его словам, в определенный момент потерял ее из виду. Он принес на стойку регистрации сумку россиянки, в которой были ее деньги, документы и браслет для допуска на территорию гостиницы.

В настоящее время женщину разыскивают местные правоохранительные органы.

Ранее сообщалось об инциденте в Таиланде, где турист ушел под воду во время купания на глазах у друзей.