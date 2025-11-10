На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Верховный суд решил наказывать обоих участников драки

Верховный суд РФ позволил привлекать к ответственности обоих участников драки
close
Depositphotos

Верховный суд РФ разрешил привлекать к ответственности обоих участников драки, передает РИА Новости со ссылкой на постановление коллегии по делам об административных правонарушениях.

Как уточняется в материале, житель Благовещенска обратился в инстанцию после того, как его сочли виновным в побоях на парковке и оштрафовали на 5 тыс. руб. Мужчина утверждал, что вынужден был защищаться после того, как потерпевший плюнул на его автомобиль. Он отмечал, что не бил своего оппонента, а отодвинул его «ладошкой руки».

Свою позицию житель Благовещенска подкрепил данными о том, что второй участник драки тоже был привлечен к ответственности по статье о побоях. Суд счел, что действия второго участника конфликта тоже носили активный характер.

«Обоюдное причинение телесных повреждений не исключает привлечение к установленной законом ответственности каждого из виновных», — постановил суд.

В октябре больше 80 человек задержали после массовой драки мигрантов на палках и лопатах в Новой Москве. 19 из них стали фигурантами уголовного дела о хулиганстве: максимальное наказание по этой статье — семь лет лишения свободы. У двоих участников конфликта могут отобрать российское гражданство. На 65 человек составили административные протоколы, некоторым грозит депортация.

Ранее Верховный суд отредактировал определение женщин, служащих в армии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами