Верховный суд решил наказывать обоих участников драки

Верховный суд РФ разрешил привлекать к ответственности обоих участников драки, передает РИА Новости со ссылкой на постановление коллегии по делам об административных правонарушениях.

Как уточняется в материале, житель Благовещенска обратился в инстанцию после того, как его сочли виновным в побоях на парковке и оштрафовали на 5 тыс. руб. Мужчина утверждал, что вынужден был защищаться после того, как потерпевший плюнул на его автомобиль. Он отмечал, что не бил своего оппонента, а отодвинул его «ладошкой руки».

Свою позицию житель Благовещенска подкрепил данными о том, что второй участник драки тоже был привлечен к ответственности по статье о побоях. Суд счел, что действия второго участника конфликта тоже носили активный характер.

«Обоюдное причинение телесных повреждений не исключает привлечение к установленной законом ответственности каждого из виновных», — постановил суд.

В октябре больше 80 человек задержали после массовой драки мигрантов на палках и лопатах в Новой Москве. 19 из них стали фигурантами уголовного дела о хулиганстве: максимальное наказание по этой статье — семь лет лишения свободы. У двоих участников конфликта могут отобрать российское гражданство. На 65 человек составили административные протоколы, некоторым грозит депортация.

