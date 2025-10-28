Верховный суд отредактировал определение женщин, служащих в армии

Верховный суд РФ (ВС РФ) постановил, что российские женщины-военнослужащие должны называться военнослужащими женского пола. Об этом говорится в проекте постановления суда, его приводит РИА Новости.

«Слова «женщины-военнослужащие» заменить словами «военнослужащие женского пола», — указано в документе.

Отмечается, что данный пункт проекта постановления поясняет порядок службы беременных и женщин с малолетними детьми.

До этого ВС РФ предложил разрешить беременным россиянкам досрочно увольняться с военной службы в период частичной или полной мобилизации. Отмечается, что необходимо учитывать социальные гарантии для уволившихся со службы в армии беременных женщин, женщин, имеющих детей до трех лет или детей-инвалидов, а также одиноких матерей. В документе также говорится, что заблаговременно оставить воинскую службу могут военнослужащие любого пола, которые воспитывают ребенка в одиночку. При этом необходимо учитывать все обстоятельства, которые влияют на надлежащее исполнение родительских прав и обязанностей военнослужащим, а также интересы несовершеннолетних, соблюдение прав которых напрямую связано с возможностью их родителей осуществлять за ними надлежащий уход.

Ранее Минобороны сообщило о подвигах женщин-военнослужащих в зоне СВО.