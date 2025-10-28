На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Верховный суд отредактировал определение женщин, служащих в армии

ВС РФ постановил заменить женщин-военнослужащих на военнослужащих женского пола
true
true
true
close
Евгений Епанчинцев/РИА Новости

Верховный суд РФ (ВС РФ) постановил, что российские женщины-военнослужащие должны называться военнослужащими женского пола. Об этом говорится в проекте постановления суда, его приводит РИА Новости.

«Слова «женщины-военнослужащие» заменить словами «военнослужащие женского пола», — указано в документе.

Отмечается, что данный пункт проекта постановления поясняет порядок службы беременных и женщин с малолетними детьми.

До этого ВС РФ предложил разрешить беременным россиянкам досрочно увольняться с военной службы в период частичной или полной мобилизации. Отмечается, что необходимо учитывать социальные гарантии для уволившихся со службы в армии беременных женщин, женщин, имеющих детей до трех лет или детей-инвалидов, а также одиноких матерей. В документе также говорится, что заблаговременно оставить воинскую службу могут военнослужащие любого пола, которые воспитывают ребенка в одиночку. При этом необходимо учитывать все обстоятельства, которые влияют на надлежащее исполнение родительских прав и обязанностей военнослужащим, а также интересы несовершеннолетних, соблюдение прав которых напрямую связано с возможностью их родителей осуществлять за ними надлежащий уход.

Ранее Минобороны сообщило о подвигах женщин-военнослужащих в зоне СВО.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами