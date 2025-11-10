В МВД заявили о снижении количества тяжких преступлений в ЛНР

Глава МВД ЛНР Кампф сообщил, что в республике стало меньше тяжких преступлений

В Луганской народной республике (ЛНР) зафиксировали снижение числа тяжких преступлений по сравнению с 2024 годом. Об этом в интервью РИА Новости сообщил глава МВД региона генерал-лейтенант полиции Алексей Кампф.

По его словам, за девять месяцев текущего года в ЛНР зарегистрировали 7616 преступлений.

«Стабильное снижение преступлений зафиксировано по таким видам: умышленное причинение тяжкого вреда здоровью — на 32,7%, грабежи - на 32,5%, разбои — на 41,7%, вымогательства — на 33,3%, кражи транспортных средств — на 37,9%», — сказал министр.

Он заявил, что за девять месяцев было расследовано более 4,2 тысячи уголовных дел, что на 35,7% больше, чем за аналогичный период предыдущего года. За данный период свыше 2,8 тысячи человек привлекли к уголовной ответственности.

Также Кампф отметил, что в эти месяцы было раскрыто 174 преступления «прошлых лет».

До этого сообщалось, что суды в Москве стали реже выносить обвинительные приговоры по уголовным делам с наказанием в виде лишения свободы.

Ранее в СК заявили о росте числа преступлений мигрантов на юге России.