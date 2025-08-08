В Москве стали реже сажать за уголовные преступления

Суды в Москве стали реже выносить обвинительные приговоры по уголовным делам с наказанием в виде лишения свободы. Об этом сообщили в Telegram-канале судов общей юрисдикции столицы.

Такие выводы были сделаны после итогового совещания по результатам работы за первое полугодие 2025 года. Сообщается, что в период с января по август в Москве было разрешено около 1,5 млн. судебных дел и материалов.

«В московских судах заметна тенденция к снижению применения наказания в виде лишения свободы, которое назначено всеми судами к 28,4% лиц», — говорится в сообщении.

В 2024 году в России в несколько раз увеличилось количество людей, осужденных за преступления против государства. Об этом свидетельствует статистика Судебного департамента при Верховном суде России. Подробнее о том, кого и на какой срок приговаривали к лишению свободы в 2024 году — в материале «Газеты.Ru».

