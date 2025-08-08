На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Москве стали реже сажать за уголовные преступления

Мосгорсуд: заметна тенденция к снижению числа наказаний в виде лишения свободы
close
Depositphotos

Суды в Москве стали реже выносить обвинительные приговоры по уголовным делам с наказанием в виде лишения свободы. Об этом сообщили в Telegram-канале судов общей юрисдикции столицы.

Такие выводы были сделаны после итогового совещания по результатам работы за первое полугодие 2025 года. Сообщается, что в период с января по август в Москве было разрешено около 1,5 млн. судебных дел и материалов.

«В московских судах заметна тенденция к снижению применения наказания в виде лишения свободы, которое назначено всеми судами к 28,4% лиц», — говорится в сообщении.

В 2024 году в России в несколько раз увеличилось количество людей, осужденных за преступления против государства. Об этом свидетельствует статистика Судебного департамента при Верховном суде России. Подробнее о том, кого и на какой срок приговаривали к лишению свободы в 2024 году — в материале «Газеты.Ru».

Ранее россиянин ударил ножом в живот сына и получил условный срок.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами