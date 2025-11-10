На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Конкуренция за рабочие места в России выросла до двухлетнего максимума

«Известия»: в России конкуренция за рабочие места достигла максимума за 2 года
PeopleImages.com - Yuri A/Shutterstock/FOTODOM

Российский рынок труда демонстрирует противоречивую динамику: при сохранении рекордно низкой официальной безработицы конкуренция за рабочие места достигла максимальных значений за последние два года. Об этом свидетельствуют данные индекса HH, который в октябре вырос до 7,3 пункта, сообщают «Известия».

С октября 2024 года индекс HH (соотношение резюме к вакансиям) вырос с 3,1 до 7,3 пункта, приблизившись к отметке 8, после которой начинается зона высокой конкуренции. Наибольшие трудности с трудоустройством испытывают белые воротнички: в стратегии и консалтинге на одну вакансию приходится 38 резюме. При этом Росстат фиксирует безработицу на уровне 2,2% — близком к историческому минимуму.

Эксперты объясняют расхождение данных разной методикой подсчета. По словам экономистов, люди обновляют резюме, уже имея работу, а компании сокращают вакансии и переводят сотрудников на неполную занятость вместо увольнений. Сохраняется дефицит кадров в розничной торговле (2,4 резюме на место) и медицине (3,9 резюме).

14 октября было опубликовано исследование портала SuperJob, в котором сказано, что наиболее сложная ситуация с нехваткой кадров в настоящий момент наблюдается в медицине и строительстве. О дефиците кадров в России говорят 78% опрошенных. В 2024 году данный показатель был на уровне 81%, а в 2023 — 86%. Отмечается, что дефицит кадров наблюдается в медицине (90%), строительстве (83%), в сферах продаж и услуг (по 80%) и логистики (79%).

Ранее миру предсказали глобальные перемены на рынке занятости уже к 2029 году.

