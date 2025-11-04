На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Миру предсказали глобальные перемены на рынке занятости уже к 2029 году

Kronen Zeitung: до 2029 года в мире будет создано 100 млн рабочих мест
true
true
true
close
insta_photos/Shutterstock/FOTODOM

В мире до 2029 года появится более 100 млн новых рабочих мест. Об этом говорится в «Глобальном индексе занятости» (Global Jobs Index) Кильского института мировой экономики (IfW), пишет газета Kronen Zeitung.

По словам экспертов, на данный момент старение населения в Европе сдерживает рост числа рабочих мест. Аналитики считают, что в ближайшие годы центр занятости переместится в Африку, где наблюдается массовый прирост населения. Также они подсчитали, что в Азии число занятых увеличится на 21 млн, в Южной Америке — на 9 млн, в Северной Америке — на 4 млн. При этом в «стареющей Европе» занятость сократится на 7 млн, если уровень безработицы останется на стабильном уровне.

Эксперты спрогнозировали, что инвестиции в Африку поспособствуют ее экономической стабильности и уменьшат миграционное давление.

До этого кандидат экономических наук, доцент кафедры бухгалтерского учета и налогообложения Университета «Синергия» Ирина Шапошникова спрогнозировала увеличение числа рабочих мест на 10–15% в России в середине 2026 года. Она отметила, что после завершения СВО в долгосрочной перспективе будет наблюдаться постепенный рост экономики благодаря притоку на рынок труда работников и инвестиций. По словам Шапошниковой, многие российские предприятия найдут новые рынки сбыта своей продукции. Среди них после отмены санкций будут и европейские. Кроме того, станет шире территория сбыта, а производство адаптируется к новым условиям мирного применения в различных отраслях экономики, включая сельское хозяйство и сферу услуг.

Ранее сообщалось, что россиянам станет проще искать работу.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами