Тренер объяснила, как за 45 минут научить ребенка плавать в бассейне

Тренер Гайнуллина описала, как за 45 минут научить ребенка плавать в три этапа
Depositphotos

Пятилетнего ребенка можно научить плавать за 45 минут, заявила «Ленте.ру» основатель школы плавания, международный тренер Анастасия Гайнуллина.

Она пояснила, что это обучение включает три этапа:

  • сначала нужно научить ребенка контролировать дыхание под водой, переносить центр тяжести с таза на грудь и держать баланс в мелководной части бассейна;

«Научите малыша опускать лицо и выдыхать под водой. Здесь вам в помощь светящиеся игрушки и личный пример», — посоветовала специалист.

  • затем следует освоить лежание на воде — начать можно с положения «звездочка»;

Тренер отметила, что во время этого упражнения важно смотреть вниз, тогда тело удержится на поверхности. Тренироваться ребенок может держась за ступеньку, а потом опора ему не потребуется.

  • в конце обучения дети должны научиться прыгать к родителю и правильно держать голову.

«Если ребенок будет задирать голову, тело будет вертикализироваться. Встаньте рядом, совсем близко, чтобы он мог до вас дотянуться. Попросите его прыгнуть к вам и схватиться за ваши руки, которые держат что-то очень интересное. Постепенно удлиняйте расстояние», — описала упражнение эксперт.

Она добавила, что ребенку лучше сначала показать работу ног в стиле «кроль»: она более понятна. Затем следует добавить движение рук.

До этого педиатр Нисо Одинаева заявила, что для купания с ребенком важно выбирать официально разрешенные водоемы. А перед походом на пляж детей лучше не перекармливать, поскольку на полный желудок в воде могут случиться судороги.

Ранее индиец научил плавать 10 тыс. человек, чтобы люди не тонули.

