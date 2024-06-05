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Родителям рассказали, как выбрать место для купания ребенка

Врач Одинаева: для купания с ребенком важно выбирать проверенные водоемы

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Shutterstock

Для купания с ребенком важно выбирать только официально разрешенные водоемы. Об этом сообщила главный педиатр Подмосковья Нисо Одинаева. Ее слова цитирует «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения Московской области. Также она посоветовала не перекармливать детей перед походом на пляж, поскольку на полный желудок в воде могут случиться судороги.

«Перед тем как ребенок пойдет плавать, проверьте чтобы на месте купания был безопасный плавный спуск в воду, нет посторонних предметов и течения. Не забывайте, что даже водоросли могут ограничить движения ребенка в воде и вызвать панику. Испугать ребенка могут и речные жители: лягушки, рыбки», — объяснила врач.

Она добавила, что ребенку необходимо объяснить правила поведения в воде. Нельзя подныривать под плывущего человека и «топить» его, а также подавать ложные сигналы о помощи.

Заведующий отделением травматологии и ортопедии МОЦОМДа Виталий Терлецкий до этого рассказал, как уберечь ребенка от «асфальтовой болезни». Врач посоветовал научить детей базовым навыкам передвижения на велосипеде и роликах, таким как торможение и маневрирование. По его словам, молодому поколению важно объяснить, что кататься можно только на площадках и аллеях, не выезжая на проезжую часть.

Ранее травматолог рассказал о правилах безопасной езды на электросамокате.

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