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Индиец научил 10 тыс. человек плавать, чтобы положить конец утоплениям

Good News Network: индиец научил плавать 10 тыс. человек, чтобы люди не тонули
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Valasseril Swimming Club

Мужчина в Индии научил 10 тысяч человек плавать в реке, чтобы положить конец утоплениям, пишет Good News Network.

Как рассказал мужчина по имени Саджи Валассерил, он решил научить людей плавать после того, как лодка с классом учеников и их учителем перевернулась в реке Перияр. Сначала индиец обучил плаванию своих детей, затем друзей, их детей, а вскоре и соседей. Идея бесплатных уроков плавания распространилась, привлекая внимание местных жителей.

Саджи разработал 16-дневный курс, полностью сосредоточенный не на спортивном плавании, а на водной безопасности. Обучение начинается с преодоления страха перед водой и учитывает особенности движения в естественном течении реки. Место, где проходят уроки, Валассерил оснастил специальными плавательными дорожками, отмеченными поплавками и шинами

Самые простые участки, где можно встать ногами на дно, называют «детским садом», а глубокие участки с сильным течением — «докторскими». Дети могут заниматься только в сопровождении взрослых, что, кстати, способствовало тому, что многие опекуны сами стали учиться плавать.

Саджи принимает всех — пожилых, людей с ограниченными возможностями и даже тех, кто страдает неврологическими расстройствами. Некоторые выпускники становятся спортсменами: один из подростков установил рекорд Азии по самому длительному заплыву в открытом море среди несовершеннолетних, а другой готовится переплыть Ла-Манш. Всего, по словам мужчины, он научил плавать более 10 тысяч человек.

Ранее в Индии отец метнул топор, чтобы отпугнуть обезьян, и попал в двухлетнего сына.

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