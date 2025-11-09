На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Видео: гаражи разнесло взрывом на Ставрополье, из-под завалов достали человека

На Ставрополье взрыв разрушил три гаража, последствия попали на видео
В Минеральных Водах Ставропольского края взрыв газового баллона разрушил несколько гаражей, сообщает Telegram-канал Stavropol Media.

«Громкий хлопок напугал жителей Минвод сегодня утром. По сообщениям в местных чатах почти сразу в районе гаражей стал подниматься дым, проехали пожарные машины», — отмечается в публикации.

По его данным, на место происшествия прибыли сотрудники экстренных служб и извлекли из-под завалов пострадавшего. Всего в результате взрыва было разрушено три гаража, после этого произошло возгорание.

На видео, опубликованном Telegram-каналом «Минводы Life» видно, что на руинах одного из гаражей стоит остов легкового автомобиля. Среди завалов работают спасатели.

Ранее в Соликамске автобус без водителя улетел в кювет.

