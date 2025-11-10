На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Самарской области «Газель» перевернулась после столкновения с легковушкой

МЧС: 7 человек пострадали после ДТП с «Газелью» и иномаркой в Самарской области
FotoDax/Shutterstock/FOTODOM

«Газель» столкнулась с Volkswagen Golf в Волжском районе Самарской области. Об этом сообщило региональное МЧС.

Авария произошла 9 ноября в 15:05 на 6-м км дороги Белозерки — Черновский — Николаевка в районе населенного пункта Черноречье. В результате ДТП «Газель» перевернулась.

Пострадали семь человек, пятеро из них были доставлены в больницу.

9 ноября автомобиль с семьей, ехавшей в Крым, влетел в бетонное ограждение на Крымском мосту и опрокинулся. Двое детей в момент столкновения вылетели из машины и получили травмы. Водителя и пассажира спасти не удалось. Очевидица рассказала, что от автомобиля «практически до задних сидений ничего не осталось». Что известно об аварии — в материале «Газеты.Ru».

До этого на Малоохтинской набережной в Санкт-Петербурге произошло массовое ДТП с участием автомобилей Chevrolet, Honda и Kia. Пострадали два человека, еще один получил несовместимые с жизнью травмы.

Ранее в Подмосковье курьер на питбайке наехал на мальчика.

