Массовое ДТП с переворотом произошло в Санкт-Петербурге

На Малоохтинской набережной в Санкт-Петербурге произошло массовое ДТП с участием трех автомобилей, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

«Дорогу не поделили Chevrolet, Honda и Kia — на кадрах видно, что чёрная иномарка перевернулась», — отмечается в публикации.

Два человека в ДТП получили тяжелые травмы, еще одному выжить не удалось. На кадрах с места аварии видно, что автомобиль лежит поперек проезжей части вверх колесами, еще у одного сильно разбита передняя часть кузова. Рядом с ним стоит третий автомобиль.

На месте аварии работают сотрудники экстренных служб и Госавтоинспекции.

До этого на видео попал момент наезда курьера на питбайке на пешеходов. В ДТП пострадал мальчик, он получил травму ноги. Водитель питбайка скрылся с места происшествия.

Ранее в Сочи свадебный кортеж перекрыл дорогу для дрифта.