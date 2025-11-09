«Картина не для слабонервных». Что известно о ДТП с семьей на Крымском мосту?

Минздрав сообщил о тяжелом состоянии детей, пострадавших в ДТП на Крымском мосту

Автомобиль с семьей, ехавшей в Крым, влетел в бетонное ограждение на Крымском мосту и опрокинулся. Двое детей в момент столкновения вылетели из машины и получили травмы. Водитель и пассажир погибли на месте. Очевидица рассказала, что от автомобиля «практически до задних сидений ничего не осталось». Что известно о смертельной аварии — в материале «Газеты.Ru».

На Крымском мосту в результате дорожно-транспортного происшествия погибли два человека, сообщило МВД Крыма в своем Telegram-канале.

Авария произошла 8 ноября около 20:50 мск на автомобильной части Крымского моста автодороги Новороссийск — Керчь. По предварительной информации, водитель Mercedes-Benz ехал со стороны Тамани и при обгоне пассажирского автобуса Краснодар — Севастополь не справился с управлением: легковой автомобиль врезался в бетонное ограждение и опрокинулся.

Водитель и взрослый пассажир получили травмы, несовместимые с жизнью. В салоне также находились двое детей, их доставили в Керченскую больницу №1 имени Н.И. Пирогова. Состояние 10-летнего мальчика и 12-летней девочки оценивается как тяжелое , сообщили в крымском минздраве. Врачи оказывают пострадавшим всю необходимую помощь.

«Мальчик в данный момент готовится к транспортировке в Симферополь, девочка пока остается в Керчи», — отметила уполномоченный по правам ребенка в Крыму Светлана Савченко в беседе с РИА Новости.

Она уточнила, что в автомобиле находилась семья, которая ехала на полуостров . Родственников пострадавших детей известили о происшествии. Работают все компетентные службы, добавила Савченко.

Сотрудники полиции организовали доследственную проверку. Однако о возбуждении уголовного дела пока не сообщалось. Прокуратура Крыма во взаимодействии с Южной транспортной прокуратурой взяла на контроль установление обстоятельств ДТП.

«Картина не для слабонервных»

Обстановку на месте аварии очевидица Татьяна назвала «картиной не для слабонервных». По ее словам, передняя пассажирская часть Mercedes-Benz была «просто размазана по бетонному блоку» .

«Там практически до задних сидений ничего не осталось. Водительское место было не так вмято <…> Дети вылетели из машины каким-то образом, они были ранены и очень кричали », — отметила она в беседе с «Газетой.Ru».

При этом видимость по состоянию на 21:07 была ничем не ограничена, уточнила Татьяна. Она обратила внимание на то, что в этот момент сильного тумана еще не было, дорожные знаки были хорошо различимы, так же как и бело-красные разделительные столбики.

«Бетонные блоки тоже сложно не заметить было», — сказала очевидица.

В результате аварии на Крымском мосту образовалась автомобильная пробка. Очевидица рассказала, что простояла в заторе примерно один час.

Исходя из сообщений оперативного Telegram-канала информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту, затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра не было.

Тревожная статистика

В Крыму за шесть месяцев текущего года произошло 472 ДТП, в которых погибли 88 человек и пострадали 655, пишет РИА Новости со ссылкой на начальника регионального управления Госавтоинспекции МВД России полковника полиции Анатолия Борисенко.

Основными причинами дорожных аварий стали выезд транспортных средств на встречную полосу , нарушение правил движения при проезде перекрестков, управление транспортом в состоянии опьянения, а также нарушение ПДД пешеходами, отметил он.

В сравнении с аналогичным периодом 2024 года, число ДТП снизилось на 13%. Однако количество погибших увеличилось на 22%, добавил Борисенко.