Несколько человек пострадали при столкновении двух поездов в Словакии

TASR: при столкновении двух поездов у Братиславы пострадали несколько человек

Несколько человек пострадали в результате столкновения двух поездов рядом с Братиславой. Об этом сообщает агентство TASR.

В публикации отмечается, что поезда столкнулись на пути между Пезиноком и Братиславой. Кроме того, на место происшествия направляется министр внутренних дел Словакии Матуш Шутай-Эшток.

Незадолго до этого в пресс-службе словацкой полиции сообщили, что правоохранители и сотрудники экстренных служб уже находятся на месте происшествия.

6 ноября в Хабаровске произошло столкновение пассажирского автобуса с поездом. ДТП произошло в микрорайоне Ореховая сопка на участке, где пересечение автомобильной дороги с железнодорожными путями не оборудовано шлагбаумами, а имеются лишь светофоры. Водитель автобуса маршрута №40 проехал на красный свет и столкнулся с составом. После удара машина, в которой находилось семь человек, вылетела с дороги.

17 октября сообщалось, что в Нижегородской области столкнулись друг с другом грузовой и хозяйственный поезда.

Ранее на Сахалине произошел сход с рельсов вагонов с углем.