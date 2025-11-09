На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Во Франции ограбили дом депутата

Figaro: четверо неизвестных ворвались в дом французского депутата и украли сейф
Shutterstock

Четверо неизвестных ворвались в дом французского депутата Жеро Верни в Экс-ан-Провансе и украли оттуда несколько дорогих часов, сейф и наличные средства. Об этом пишет Le Figaro.

В момент ограбления в здании находилась супруга Верни, которая после нападения испытала глубокий шок. Правонарушители носили маски и перчатки. Предполагается, что нападение могло быть связано с ожесточенными дебатами в Национальном собрании Франции.

Ограбление произошло в субботу, 8 ноября, около 20:15 по московскому времени. Закончив начатое, преступники покинули место преступления на автомобиле, который стоял у дома Верни.

Жеро Верни был избран депутатом нижней палаты парламента Франции от Приморских Альп. Он является сторонником «Союза правых за республику».

До этого во Франции из-под стражи освободили трех подозреваемых в ограблении Лувра после задержания пяти новых подозреваемых.

Ранее во Франции предупредили о возросшей угрозе ограблений в музеях и церквях.

