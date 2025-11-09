В Газе по неизвестной причине пропал интернет

В крупнейшем по численности населения городе Газа одноименного сектора пропал интернет и мобильная связь. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на связанный с ХАМАС портал Quds.

Режим прекращения огня между Израилем и палестинским радикальным движением действует с 10 октября в рамках первого этапа мирного плана по урегулированию в секторе Газа. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала постепенный отвод войск в анклаве к согласованным рубежам. 13 октября президент США Дональд Трамп, президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган и эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани как посредники между сторонами конфликта подписали соглашение о прекращении войны в секторе. В тот же день ХАМАС передал Израилю 20 остававшихся в плену живых заложников, которые удерживались в Газе с 7 октября 2023 года. А Израиль освободил 1968 палестинских заключенных.

19 октября Израиль нанес удары по военным объектам движения, нарушив объявленное перемирие. В ЦАХАЛ считают, что противник сделал это первым, ударив по израильским военным. ХАМАС все отрицает. По мнению представителей движения, Израиль первым нарушил перемирие, а их бойцы лишь ответили на провокацию.

Ранее заблокированные в Газе бойцы ХАМАС отказались сдаваться.