Хрупкое перемирие: США заявили о будущей атаке ХАМАС в Газе, Израиль нанес авиаудар

ЦАХАЛ нанес авиаудар по Рафаху в ответ на стрельбу по израильским военным в Газе

США сообщили странам-гарантам мирного соглашения по сектору Газа о «запланированном нападении» ХАМАС на жителей Газы. Против палестинского движения в этом случае могут быть приняты определенные «меры», подчеркнули в Госдепе. ХАМАС отверг эти заявления и назвал их «ложными». Тем временем Израиль закрыл КПП «Рафах» до дальнейшего уведомления, поскольку не получил от ХАМАС все тела погибших заложников. Кроме того, в ЦАХАЛ решили подготовить «план полного разгрома ХАМАС», а 19 октября нанесли авиаудар по окрестностям города Рафах. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

США уведомили страны-гаранты мирного соглашения по сектору Газа — Катар, Турцию и Египет — о «неминуемом» нарушении режима прекращения огня со стороны палестинского движения ХАМАС против населения Газы. Об этом говорится в заявлении американского Госдепартамента.

«Это запланированное нападение на палестинское гражданское население станет прямым и серьезным нарушением соглашения о прекращении огня и подорвет значительный прогресс, достигнутый благодаря посредническим усилиям», — отметили во внешнеполитическом ведомстве США.

Если нарушение режима продолжится, то для защиты мирного населения Газы в отношении ХАМАС могут быть приняты определенные «меры» , заверили в Госдепе. Страны-гаранты потребовали придерживаться обязательств по условиям прекращения огня.

Тем временем ХАМАС отвергло обвинения США о якобы «неминуемом нападении» или «нарушении соглашения о прекращении огня».

«Эти ложные заявления полностью совпадают с вводящей в заблуждение израильской пропагандой и направлены на то, чтобы прикрыть продолжающиеся преступления оккупационных властей и их систематическую агрессию против нашего народа», — говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале палестинского движения.

Режим прекращения огня между Израилем и ХАМАС действует с 10 октября в рамках первого этапа мирного плана по урегулированию в секторе Газа. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала постепенный отвод войск в секторе Газа к согласованным рубежам.

13 октября президент США Дональд Трамп, президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган и эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани как посредники между Израилем и ХАМАС подписали соглашение о прекращении войны в Газе. В тот же день ХАМАС передал Израилю всех 20 остававшихся в плену живых заложников, которые удерживались в Газе с 7 октября 2023 года. Израиль в свою очередь освободил 1968 палестинских заключенных.

Взаимные обвинения

Спустя два дня, 15 октября, власти Израиля приняли решение не открывать контрольно-пропускной пункт «Рафах» на границе сектора Газа и Египта из-за нарушения движением ХАМАС своих обязательств. Через КПП поступает гуманитарная помощь в Газу.

«Премьер Нетаньяху распорядился, что контрольно-пропускной пункт «Рафах» не будет открыт до дальнейшего уведомления. Вопрос о его открытии будет рассматриваться в зависимости от того, как ХАМАС выполнит свою часть работы по возвращению погибших похищенных и реализации согласованного плана», — говорится в заявлении офиса главы израильского правительства, опубликованном 18 октября.

Всего в секторе Газа оставались тела 28 погибших заложников, которые ХАМАС должен был передать в течение 72 часов. На данный момент Израиль получил пока десять из них. По информации РИА Новости, в Газе ведется активный поиск тел погибших израильских заложников, в работах участвуют бригады Международного Комитета Красного Креста, используя оборудование из Египта.

Палестинское движение резко отреагировало на решение Нетаньяху относительно «Рафаха» и назвало его «вопиющим нарушением условий соглашения о прекращении огня».

На этом фоне ХАМАС сравнила Нетаньяху с «военным преступником»,

который продолжает «придумывать надуманные предлоги для срыва соглашения и уклонения от своих обязательств».

Кроме того, стороны неоднократно обвиняли друг друга в нарушении перемирия.

По данным ЦАХАЛ, 17 октября несколько боевиков якобы вышли из туннеля и открыли огонь по израильским солдатам, в результате инцидента никто не пострадал. Накануне ХАМАС заявило, что армия обороны Израиля нарушила режим прекращения огня в секторе Газа уже 47 раз , в результате чего погибли 38 человек, еще 143 пострадали. 19 октября ВВС Израиля нанесли авиаудар по окрестностям города Рафах на юге сектора Газа в ответ на атаку ХАМАС, пишет The Times of Israel.

Планы Израиля

15 октября стало известно, что глава Минобороны Израиля Исраэль Кац поручил Армии обороны страны подготовить «план полного разгрома ХАМАС» в секторе Газа в случае возобновления конфликта, пишет The Times of Israel.

«Если ХАМАС откажется выполнять соглашение, Израиль в координации с США возобновит боевые действия и будет стремиться к полному разгрому ХАМАС, изменению ситуации в секторе Газа и достижению всех целей войны»,

— говорится в публикации.

На следующий день Нетаньяху заявил, что Израиль не окончил борьбу и полон решимости достичь ликвидации ХАМАС. Он добавил, что победа «будет определять нашу жизнь долгие годы».

Кроме того, Трамп пригрозил палестинскому движению ликвидацией , если оно «продолжит наносить удары по людям в Газе, что не было предусмотрено соглашением».

«У нас не останется другого выбора, кроме как пойти и уничтожить их», — подчеркнул глава Белого дома в соцсети Truth Social.