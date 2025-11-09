На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Жителям британского графства пообещали ремонт дороги через 103 года

Daily Mail: жителям Оксфордшира пообещали отремонтировать дороги через 103 года
Jens Butner

В Великобритании жителям графства Оксфордшир пообещали, что капитальный ремонт дороги будут проводить через 103 года. Об этом сообщает Daily Mail.

В публикации отмечается, что местные жители обратились с жалобой на выбоины на дороге, на которой последний раз меняли покрытие в 1983 году. При этом капитальный ремонт дороги не проводят.

Согласно ежегодному отчету местных властей по обслуживанию дорог, средний цикл капитального ремонта дорог составляет 103 года.

До этого сообщалось, что жители города Первоуральска в Свердловской области несколько лет просили чиновников отремонтировать дорогу и сделали это своими силами. Они собрали деньги, арендовали технику, закупили материалы и даже яркие жилеты для безопасности.

Раньше на этом участке автомобилистам приходилось снижать скорость, чтобы не повредить машину. Жители микрорайона Шайтанка, которые часто пользовались дорогой, с 2022 года просили власти отремонтировать ее, но сроки регулярно переносили.

Ранее на видео попал томич, который не стал ждать ремонта дороги и сам засыпал ямы.

