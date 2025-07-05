Житель Томска не стал ждать рабочих и на видео сам засыпал дыры на трассе

В Томске мужчина решил не дожидаться рабочих и самостоятельно починил дорогу, засыпав дыры. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.
«Приехал к месту на Нефтяной, исправил неровности и ушел по-английски. В мае местные уже делали так на Ковалева. Говорят, что очередь на ремонт движется медленно. Приходится справляться своими силами», — говорится в публикации.
На размещенных кадрах видно, что мужчина в белых шортах идет к проезжей части и засыпает ямы.
До этого в Комсомольске-на-Амуре пенсионерки решили вручную починить дорогу.
«Огромная яма во дворе многоквартирника на улице Победы бесила многих и делала это качественно. Но пока одни пуляли в воздух проклятия, старушки просто взялись за дело», — передавал Telegram-канал Amur Mash.
Ранее «самую безопасную» дорогу в РФ закрыли чиновники из-за ролика в сети.