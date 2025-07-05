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Житель Томска не стал ждать рабочих и на видео сам засыпал дыры на трассе

На видео попал томич, который не стал ждать ремонта дороги и сам ее починил
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В Томске мужчина решил не дожидаться рабочих и самостоятельно починил дорогу, засыпав дыры. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

«Приехал к месту на Нефтяной, исправил неровности и ушел по-английски. В мае местные уже делали так на Ковалева. Говорят, что очередь на ремонт движется медленно. Приходится справляться своими силами», — говорится в публикации.

На размещенных кадрах видно, что мужчина в белых шортах идет к проезжей части и засыпает ямы.

До этого в Комсомольске-на-Амуре пенсионерки решили вручную починить дорогу.

«Огромная яма во дворе многоквартирника на улице Победы бесила многих и делала это качественно. Но пока одни пуляли в воздух проклятия, старушки просто взялись за дело», — передавал Telegram-канал Amur Mash.

Ранее «самую безопасную» дорогу в РФ закрыли чиновники из-за ролика в сети.

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