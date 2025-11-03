На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Жители Первоуральска сами отремонтировали дорогу после многолетних отказов властей

В Первоуральске люди устали ждать и сами отремонтировали проблемную дорогу
true
true
true
close
Кадр из видео/Telegram-канал «4 канал | Екатеринбург | Новости»

Жители города Первоуральска в Свердловской области несколько лет просили чиновников отремонтировать дорогу и сделали это своими силами. Об этом пишет издание Е1.

Местные устали ждать ремонт дороги на плотине Верхнего пруда и взяли дело в свои руки. Они собрали деньги, арендовали технику, закупили материалы и даже яркие жилеты для безопасности.

Работы начались накануне в 11:30 утра и длились до вечера. За один день горожанам удалось привести в порядок дорожное полотно и отсыпать обочину.

Раньше на этом участке автомобилистам приходилось снижать скорость, чтобы не повредить машину. Жители микрорайона Шайтанка, которые часто пользовались дорогой, с 2022 года просили власти отремонтировать ее, но сроки регулярно переносили.

В 2024-м рабочие закидали ямы отсевом, однако ремонт продержался до первого дождя. В этом году активисты подали жалобу в городскую администрацию, но там им пообещали выделить деньги из бюджета только на следующий год.

Ранее на видео попал томич, который не стал ждать ремонта дороги и сам засыпал ямы.

