В базу «Миротворца» внесли двухлетних детей

ТАСС: данные троих двухлетних детей появились на украинском портале «Миротворец»
Olga Vladimirova/Shutterstock/FOTODOM

Данные троих двухлетних детей появились на украинском портале «Миротворец». Об этом пишет ТАСС.

Дети 2023 года рождения попали в базу данных за «сознательное нарушение государственной границы» и «покушение на территориальную целостность и суверенитет» Украины.

Это не первый подобный случай, как минимум 25 детей 2023 и 2022 годов рождения были внесены на портал до этого. Всего в базе данных ресурса находится не менее 250 тыс. человек.

Созданный в 2014 году сайт «Миротворец» ставит своей целью установление личностей и публикацию персональных данных лиц, которые якобы представляют угрозу национальной безопасности Украины. Ресурс был создан по инициативе внештатного советника министра внутренних дел Украины Антона Геращенко. До 2016 года партнерами ресурса официально считались МВД, главное управление разведки и другие силовые структуры государства.

Ранее солист группы «Три дня дождя» попал в базу «Миротворца».

