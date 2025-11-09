Супертайфун «Фунг-Вонг» обрушился на Филиппины

Супертайфун «Фунг-Вонг» («Уван») обрушился на северо-восточную часть Филиппин, сообщает филиппинское метеорологическое бюро PAGASA.

В сообщении ведомства в соцсетях указано, что центр супертайфуна обрушился на Диналунган в провинции Аврора.

Согласно прогнозам, скорость ветра может достигнуть 185 км/ч.

Метеобюро ранее предупреждало жителей о надвигающемся тайфуне. При его приближении эвакуировались более 1 млн человек, уточняет ABС News.

По словам синоптиков, тайфун может охватить две трети архипелага Юго-Восточной Азии полосой дождя и ветра шириной 1800 км. Он приближается со стороны Тихого океана, в то время как Филиппины еще не восстановились после разрушений, вызванных тайфуном «Калмаэги» в центральных провинциях.

До этого на центральную часть Филиппин обрушился тайфун «Калмаэги». Президент Фердинанд Маркос-младший объявил в стране «режим национального бедствия».

