Родителей, чьи дети осквернили знамя Победы, наказали в Пензе

В Пензе наказали родителей подростков, которые окунули в лужу знамя Победы

Родителей подростков, которые осквернили знамя Победы, наказали по административной статье в Пензе. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

В надругательстве над символом участвовали двое: мальчик сорвал знамя, а девочка окунула в лужу. Позже она извинилась за свое поведение на камеру.

«Приношу извинения жителям города Пензы, ветеранам Великой Отечественной войны, участникам СВО за осквернение знамени Победы, которое мы совершили с моими друзьями 7 мая в 21:22 по улице Циолковского города Пензы», – сказала школьница.

В итоге за проступок детей ответили родители, их привлекли к административной ответственности за «неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». Накажут ли самих виновников инцидента, не уточняется.

Ранее школьниц из ХМАО отправили на субботник за танец у Вечного огня.