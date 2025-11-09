На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Российский подросток жестоко избил сверстника и попал на видео

В Миассе подросток жестоко избил сверстника на глазах у других школьников
true
true
true

В Миассе на видео попало жестокое избиение подростка на глазах у несовершеннолетних. Об этом сообщает Telegram-канал «Инцидент Миасс».

Инцидент произошел после уроков возле гимназии №19. На кадрах видно, как один подросток с жестоко избивает другого, в то время как окружающие школьники снимают происходящее на телефоны и комментируют избиение. Пострадавший школьник получил травмы и попал в больницу.

Полицейские установили и опросили всех участников конфликта, ими оказались подростки 2013 года рождения. В настоящее время детали и обстоятельства случившегося устанавливаются.

До этого подросток из Карелии жестоко избил молодого человека с инвалидностью. Агрессор заманил жертву в квартиру, где принялся издеваться.

Ранее в Барнауле семиклассники избили ногами прохожего в парке.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами