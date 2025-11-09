Российский подросток жестоко избил сверстника и попал на видео

В Миассе подросток жестоко избил сверстника на глазах у других школьников

В Миассе на видео попало жестокое избиение подростка на глазах у несовершеннолетних. Об этом сообщает Telegram-канал «Инцидент Миасс».

Инцидент произошел после уроков возле гимназии №19. На кадрах видно, как один подросток с жестоко избивает другого, в то время как окружающие школьники снимают происходящее на телефоны и комментируют избиение. Пострадавший школьник получил травмы и попал в больницу.

Полицейские установили и опросили всех участников конфликта, ими оказались подростки 2013 года рождения. В настоящее время детали и обстоятельства случившегося устанавливаются.

До этого подросток из Карелии жестоко избил молодого человека с инвалидностью. Агрессор заманил жертву в квартиру, где принялся издеваться.

Ранее в Барнауле семиклассники избили ногами прохожего в парке.